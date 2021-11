Gilardino: “Scudetto lotta a tre. Milan, ultimi 15′ del derby impressionanti”

Parola al doppio ex in vista di Fiorentina-Milan. Sul derby: "Pioli ha messo in difficoltà l'Inter"

Egle Patané

In vista del match di sabato tra Fiorentina e Milan, la Gazzetta dello Sport ha raggiunto AlbertoGilardino che nella lunga chiacchierata sulle sue due ex squadre è anche tornato sul derby di Milano. "Pioli è un altro che fa la differenza. Lo conosco per averlo avuto come allenatore a Bologna. Ha dato un’identità forte, con lui sono tutti coinvolti, importanti, responsabilizzati. Mi piace lo stile di gioco, come si muovono all’interno dello spazio. Nell’ultimo quarto d’ora del derby mi hanno impressionato: hanno messo in grossa difficoltà l’Inter con organizzazione e compattezza".

Cosa manca al Milan per tornare a competere ai massimi livelli in Europa?

"La Champions è diversa da tutto, il Milan deve fare alcuni step e li farà, è un percorso naturale. La squadra è giovanissima e crescerà attraverso l’esperienza, che può comportare anche qualche errore. Per lo scudetto sarà lotta a tre, loro con Napoli e Inter".