Gianfelice Facchetti: “San Siro, giusto che i cittadini chiedano un convolgimento”

Continua il dibattito sul futuro dello stadio

Molto attivo nel dibattito sul futuro di San Siro, Gianfelice Facchetti torna a dire la sua dalle pagine di Mi-Tomorrow. "Il mio desiderio era che la città si risvegliasse e chiedesse un coinvolgimento nella scelta, senza farla arrivare dall’alto. Non si poteva passare dal silenzio pre-elettorale a una decisione repentina come è accaduto nelle scorse settimane, con la dichiarazione di pubblico interesse - dice - Secondo me c’è un tema di sostenibilità da seguire, a maggior ragione viste le notizie recenti. Lo stadio non è una parola magica che ti risolve i problemi. Serve una visione organica, che deve tenere conto di diversi fattori. La strada deve passare dal ripensare la politica degli stipendi, il settore giovanile, aspetti che in cui vedo l’Inter già impegnata da tempo".