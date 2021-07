GdS – Wembley brucia ancora: gli inglesi vogliono rigiocare la finale

Petizione per ripetere la partita: "Arbitro fazioso, Italia favorita"

Non si placa la delusione in Inghilterra per il ko con l'Italia nella finale di Euro 2020. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, in molti continuano a firmare la petizione lanciata su change.org per rigiocare l'ultimo atto degli Europei. "In questo momento le firme a supporto sono 144.215 - si legge -. Questa la motivazione: «La partita non è stata per niente giusta. L’Italia ha ricevuto soltanto cartellini gialli per aver trattenuto i giocatori inglesi come se fossero schiavi. Tutte le spinte, le trattenute, i calci e l’Italia ha comunque potuto vincere? Fazioso. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso e la partita dovrebbe essere rigiocata con un arbitro non fazioso. Non è stato giusto. Per niente». Chi ha promosso la petizione ha anche organizzato una raccolta fondi per dare alla nazionale inglese una replica della coppa. Rosiconi? Yes, definitely".