GdS – Vlahovic, Inter non competitiva. La Juve pensa a lui e a Icardi

La Gazzetta dello Sport non crede al serbo in nerazzurro nonostante l'acclarato interessamento

Possibile asta in vista per Vlahovic, che ragionevolmente saluterà la Fiorentina in estate. Ecco il punto della Gazzetta dello Sport sull'attaccante serbo, sottolineando ancora una volta l'intenzione della Juventus di dargli l'assalto: "Lui sinora ha servito la causa con grande dedizione, anche per evitare ulteriori contraccolpi ambientali. In questa delicata vicenda diplomatica ovviamente conquistano spazio i concorrenti esteri, visto che in Italia l’Inter (nonostante il grande gradimento) non sembra competitiva per i costi ingenti dell’operazione - si legge -. Nella strategia juventina c’è l’intenzione di anticipare i tempi soprattutto per evitare gli inserimenti delle pericolose concorrenti inglesi. In particolare Tottenham e Manchester City si guardano in cagnesco, visto che la società di Guardiola punta sempre a Harry Kane come obiettivo primario e in seconda battuta vede il centravanti viola. Se però a Torino riescono ad anticipare i tempi possono prendere in contropiede i rivali impegnati in un pericoloso duello. Ovviamente tutto ciò fa comodo alla Fiorentina che spera di approfittarne e tenere alto il prezzo: vale a dire tra i 60 e 70 milioni di euro". In lizza anche il PSG, che potrebbe perdere Mbappé. "Un intrigo internazionale in cui la Juventus deve agire con le dovute accortezze. È il motivo per cui in queste delicate fasi è stato tenuto vivo il dialogo con il mondo di Mauro Icardi. Nonostante le sue peripezie sentimentali, il giocatore argentino ha i requisiti per risolvere molti problemi in area di rigore juventina. Ecco perché la sua candidatura non va mai trascurata in alternativa a quella del bomber della Fiorentina".