GdS – Verso Inter-Juve: Allegri potrebbe recuperarne tre, c’è anche Dybala

De Ligt e Rabiot tra i giocatori che dovrebbero essere disponibili contro i nerazzurri

Matthijs De Ligt resta in dubbio per la partita di domani tra Zenit San Pietroburgo e Juventus, ma potrebbe esserci per Inter-Juventus. Così come Dybala, per il quale nelle ultime ore filtra ottimismo. Come scrive La Gazzetta dello Sport rimarrà a Torino ad allenarsi, ma sembra non avere più dolore. La sfida di domenica sarà quella del rientro anche per Rabiot, per il quale non è arrivato un tampone negativo in tempo utile in vista della gara di Champions.