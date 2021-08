GdS – UCL, ride solo la Juve. Real, Shakhtar e Sheriff: incognite per l’Inter

L'urna di Istanbul ha messo di fronte ai nerazzurri di Inzaghi due tecnici italiani come Ancelotti e De Zerbi e la novità moldava

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: l'urna di Istanbul ha regalato sorrisi solo alla Juventus. Per tutte le altre, Inter compresa, il percorso in Champions sarà duro. "Facile suggerire a Simone Inzaghi i video delle sfide con Real e Shakhtar dell’anno scorso. Una qualificazione alla portata, “bruciata” da giornate storte e un po’ sfortunate - sottolinea la rosea -. Domanda: quale Real? Con Mbappé o senza non è la stessa storia. E ancora: quali problemi può creare De Zerbi? Il suo Shakhtar è un laboratorio ancora sperimentale, s’è visto col Monaco, d’altra parte si tratta di un calcio evoluto ma rischioso. Il tecnico conosce però bene l’Inter che, sulla carta, è più forte. La quarta è il debuttante moldavo Sheriff precipitato dal primo preliminare, e giustiziere di Stella Rossa e Dinamo Zagabria. Non è il Moenchengladbach, ma andrà preso con le molle".