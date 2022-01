GdS – Supercoppa, oggi decide il Consiglio di Lega: c’è una preoccupazione

Il problema riguarda la data dell'eventuale spostamento: calendario intasato e a giugno inizia la Nations League

Oggi alle 14 è in programma un importante Consiglio di Lega, chiamato a deliberare sull'eventuale slittamento della Supercoppa italiana fra Inter e Juventus. Com'è noto, entrambi i club non vogliono giocare. "C’è un dato evidente che balza agli occhi di chiunque, e riguarda le possibilità limitatissime (o, per meglio dire, praticamente nulle) di trovare uno slot libero in cui spostare la gara - spiega però la Gazzetta dello Sport -. Moltissime le perplessità sulle eventuali date alternative che, al momento, il calendario non sembra proporre. La preoccupazione della Lega a concedere uno slittamento della partita (così come quella su possibili recuperi di gare di campionato visto l’aumento dei casi) va appunto principalmente in questa direzione, perché anche sforando a fine stagione, bisognerebbe poi fare i conti con la Nations League, che prenderà il via all’inizio del prossimo giugno. A fronte di una Serie A che si chiuderà, invece, il 22 maggio".