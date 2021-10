GdS – Stekelenburg ko, Onana vicino al ritorno in campo con l’Ajax

Il camerunese è vicino all'accordo a parametro zero con l'Inter per la prossima stagione

L'infortunio di Marteen Stekelenburg potrebbe aprire le porte del rientro tra i pali a André Onana. L'ex portiere della Roma andrà operato all'anca, come da comunicato dell'Ajax, vuol dire star fermo per il resto della stagione. Il 3 novembre, ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, sarà possibile per Onana giocare la sua prima partita dopo la squalifica e a questo punto la congiuntura sfavorevole in ambito di portieri per i lancieri potrebbe dargli subito l'opportunità di giocare.