GdS – Stadi riaperti al 75%? Svolta vicina. La politica spinge

A breve potrebbe aumentare la percentuale di tifosi negli impianti italiani: giorni caldi per la decisione

La politica spinge in modo trasversale verso la riapertura totale degli impianti italiani. "Peraltro in alcuni stadi, la logica del 50 per cento è già saltata con settori chiusi e distanziamenti saltati in diverse curve - sottolinea la rosea -. Ma al di là di questo, il mancato rispetto di una regola non è certo un motivo per abolirla, il ragionamento degli «aperturisti» va soprattutto da una parte: se il green pass è il nostro passepartout per riappropriarci delle libertà perdute in questo anno e mezzo, lo stadio è già diventato di fatto un testimonial della campagna vaccinale come dimostra anche l’iniziativa lanciata dalla Roma all’Olimpico per oggi e domani (punto vaccinale senza prenotazione e con uno sconto per l’acquisto di un biglietto)".