GdS – Stadi, c’è uno spiraglio per la capienza immediata al 100%: il punto

Attesa per oggi la decisione del governo

La richiesta del ministro per la cultura, Dario Franceschini, di alzare la soglia di pubblico al 100% per teatri, sale da concerto e musei potrebbe avere ricadute positive anche in ambito sportivo. Il salto in avanti, scrive La Gazzetta dello Sport, è importante, ma a quel punto anche il Sottosegretario Vezzali chiederà lo stesso per stadi e palazzetti. Altrimenti ci si fermerà al 75%, come già sarebbe dovuto avvenire da fine settembre (ma il decreto è poi slittato). La decisione ufficiale è attesa per la giornata di oggi. In ogni caso il decreto potrebbe finire in Gazzetta Ufficiale già venerdì e quindi entrare in vigore già per il fine settimana, altrimenti si andrà a lunedì.