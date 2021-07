GdS – Spalletti rivorrebbe Vecino, ma Inzaghi non è d’accordo

L'ex tecnico nerazzurro pensa a Vecino per il suo Napoli, ma l'uruguaiano pare destinato a restare a Milano

Matias Vecino, parlando a InterTv, è stato piuttosto chiaro sulla sua volontà di restare all'Inter. Su di lui, come conferma anche oggi la Gazzetta dello Sport, c'è l'interesse del Napoli, privato almeno fino a settembre di Demme. "L'uruguaiano è gradito a Spalletti, che lo inserirebbe in poco tempo in schemi che il sudamericano conosce. Ma Simone Inzaghi ha imparato ad apprezzarlo e lo ritiene il primo cambio in mezzo al campo dei campioni d’Italia. Sarà così fra un mese?", si domanda la rosea. Alternative a Vecino per gli azzurri sono Berge, Thorsby, Grillitsch e Koopmeiners.