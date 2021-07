GdS – Scudetto, inizia la caccia all’Inter. Inzaghi sul solco di Conte

I campioni d'Italia restano in pole scudetto secondo la Gazzetta dello Sport

Tutte a caccia dell'Inter. Le big della Serie A iniziano la rincorsa al tricolore cucito sul petto dei nerazzurri dopo il trionfo della passata stagione. La Gazzetta dello Sport analizza la preparazione delle avversarie dei campioni in carica, indicati come i favoriti nonostante il cambio di panchina, con Simone Inzaghi descritto come un tecnico intelligente, capace di continuare il lavoro di Conte. "Si ripartirà dallo stesso impianto di gioco - il 3-5-2 che Inzaghino ha praticato alla Lazio dopo gli esordi con il 4-3-3 - e dall'atteggiamento, preferibilmente in transizione rapida e verticale, ma in modo un po’ diverso - si legge -. Conte ha predicato un calcio codificato, fatto di giocate predefinite e comandate a forza di urla dalla panchina. Inzaghi probabilmente concederà più libertà nella scelta delle giocate, e per questo è un peccato ulteriore l’obbligata rinuncia a Eriksen, che sarebbe stato il perfetto alter ego di Luis Alberto. Sarà però più il tecnico ad adattarsi alla squadra che non il contrario".