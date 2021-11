GdS – Rocchi ferma Maresca: paga il rigorino dato al Milan e non solo

Ai vertici AIA non è piaciuta per nulla la direzione di gara di Roma-Milan

Stop di una o due giornate per Fabio Maresca. Questa la 'punizione' del designatore Rocchi per l'arbitro di Roma-Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, Maresca paga il rigorino dato al Milan ma non solo: ai vertici AIA non è piaciuta l'intera conduzione di gara dell'Olimpico. Partita perennemente interrotta e troppi cartellini (dieci, un record in questa stagione al pari di Lazio-Inter) che sottintendono una difficoltà a tenere in pugno il match. "Il contatto Kjaer-Pellegrini in area durante i minuti di recupero, il secondo giallo a Theo Hernandez che non sarebbe esistito se solo il direttore di gara avesse visto un fallo appena precedente di Felix su Krunic. Insomma: cominciano ad esserci i primi provvedimenti, perché dopo Serra (che aveva sbagliato in Napoli-Bologna), ecco che Rocchi fermerà Maresca nel nome della nuova disposizione legata, appunto, ai cosiddetti “rigorini” da evitare".