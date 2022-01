GdS – Quarantena soft e soglia di positività: nuovo protocollo. E per le coppe?

Domani riunione dei club per rimodulare il documento: l'obiettivo è quello di ridurre la discrezionalità della ASL e terminare i campionati

Un nuovo protocollo a brevissimo sarà stilato dal mondo del calcio italiano per ridurre la discrezionalità della ASL e consentire ai campionati - in particolare alla Serie A - di arrivare al termine. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nel documento prodotto ieri dopo la conferenza Stato-Regioni, viene approvata la "quarantena soft": i calciatori che sono stati in contatto stretto di positivi possono continuare ad allenarsi e a giocare le partite. Non solo. Viene fissata una nuova asticella: al raggiungimento di una soglia di positività fra i calciatori/atleti del gruppo squadra (35%?), la partita sarà rinviata. Ci si avvicina al modello-Premier League anche considerando che nel computo totale dei giocatori non saranno più calcolati i ragazzi della Primavera. "I club si riuniranno domani a questo punto con la necessità di rimodulare il protocollo della Lega - spiega la Gazzetta -. C’è un’altra linea guida che dovrebbe limitare la discrezionalità da parte delle Asl. Una chiave interpretativa stringente per l’altra quarantena, quella «morbida», inserita nell’ultima circolare del ministero della Salute, quella del 30 dicembre 2021. Se per la singola positività vale la quarantena soft, nell’eventualità di più casi entrano in ballo le nuove norme. Chi è protetto da una dose vaccinale negli ultimi 120 giorni, non verrebbe fermato, dovrebbe però «autosorvegliarsi». Chi invece ha avuto l’ultima somministrazione da più di 120 giorni, va in quarantena soft (quindi può giocare le partite) per tre giorni e non in isolamento per 5 giorni (come previsto per tutti i cittadini)".