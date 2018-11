Titolare nell'Inter, protagonista sul palcoscenico della Champions e adesso anche in gol nella nazionale azzurra: momento d'oro per Matteo Politano. "Se l’Inter gli ha dato la fama europea, grazie anche a quel bicchiere di birra preso al volo preso ad Eindhoven, Matteo ha dato parecchio all’Inter - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. I numeri e le classifiche, in questo senso, riassumono la situazione meglio di tante parole. Politano ha giocato tutte le gare della stagione (16, come Perisic e Handanovic) ed è nei primi posti interisti di tutte le categorie offensive. Primo per dribbling tentati, 34, sei in più di Perisic, secondo per occasioni create, preceduto solo dal croato (25 a 24). I gol sono due, ma come tiri tentati è dietro solo al solito Perisic e Icardi, in quelli nello specchio è quarto, nei cross secondo (63), con un bottino quasi doppio rispetto al terzo, il suo vice, Candreva. Insomma, quando si parla di eccellenza offensiva, Politano c’è".

Fisiologicamente, quindi, è salita anche la sua quotazione. "In estate è arrivato per 20 milioni, fra prestito e riscatto (più Odgaard), dopo che era fallito l’assalto al primo obiettivo in quella posizione, Malcom. Già oggi la quotazione è lievitata", conferma la rosea.

VIDEO - TUTTO MAURITO CONTRO IL MESSICO: IL GOL, LE SPONDE, GLI APPLAUSI ALLA FINE