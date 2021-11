GdS – Nuovo stadio, si attende la scelta dei club tra Cattedrale e Anelli

La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione relativa alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan

Botta e risposta sullo stadio ieri tra Sala e Moratti. Un confronto dialettico che, in ogni caso, non mina il progetto di Inter e Milan: la strada per il nuovo stadio sembra già tracciata. Lo spiega la Gazzetta dello Sport: "Il Comune di Milano a inizio novembre ha riconosciuto il pubblico interesse al progetto di Inter e Milan e Palazzo Marino attende il passo dei club, ovvero la scelta tra la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Milano di Manica-Sportium. Poi si darà l’avvio al progetto esecutivo - si legge -. La road map aggiornata, anche per le complicazioni legate al Covid, prevede che la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 sia ospitata dal Meazza e che la futuristica casa di Inter e Milan – tirata su nella zona dove oggi ci sono i parcheggi – entri in funzione nel 2027. Solamente a questo punto si passerà alla fase 2 del progetto, che coinvolgerà proprio il Meazza".