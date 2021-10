GdS – Nuovo stadio: oggi Inter e Milan incontrano Sala per accelerare, il punto

La Cattedrale di Populous in vantaggio, i club sperano di poter vedere la prima pietra posata con l’inizio del 2022

Dal Meazza, ieri semipieno per Inter-Juve, la partita dello stadio oggi si dovrebbe spostare in Comune, con l’attesissimo nuovo incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti di Milan e Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni e Alessandro Antonello, presidente rossonero e a.d. Corporate nerazzurro, dovrebbero riallacciare in giornata il dialogo col primo cittadino meneghino per dare un'accelerata ai discorsi rimasti in standby per via della elezioni. Primo passo necessario, la scelta del progetto: in corsa restano la Cattedrale di Populous (in vantaggio) e gli Anelli di Manica-Sportium. I club sperano di poter vedere la prima pietra posata con l’inizio del 2022.