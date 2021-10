GdS – Nuovo stadio: novità attese già per la prossima settimana

I sì di Comune e Regione per far partire il progetto esecutivo dovrebbero arrivare entro fine anno

Secondo la Gazzetta dello Sport, già la prossima settimana dovrebbe essere il momento giusto per riavviare i discorsi tra Inter, Milan e Comune di Milano in ottica nuovo stadio. "In ballo restano la Cattedrale di Populous e gli Anelli di Manica-Sportium - si legge -. I sì di Comune e Regione per far partire il progetto esecutivo, che porteranno anche alla scelta del nuovo stadio, dovrebbero arrivare entro fine anno. Ecco perché serve accelerare e il nuovo incontro potrebbe portare già a delle novità".