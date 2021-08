GdS – Nandez vuole l’Inter: ira Cagliari per la mancata partenza

Presa di posizione netta dell'uruguaiano, che vuole volare a Milano da Inzaghi

La decisione di Nahitan Nandez di non presentarsi a Palma di Maiorca ha mandato sulle tutte le furie il Cagliari. Quella dell'uruguaiano viene descritta da La Gazzetta dello Sport come una netta presa di posizione: il giocatore non vorrebbe nuovi rallentamenti nell’affare per volare a Milano, dato che con i nerazzurri ha già un'intesa per un contratto quadriennale a 3 milioni a stagione. Oltre alla promessa dal presidente Tommaso Giulini per la cessione dopo la salvezza.