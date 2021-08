GdS – Inter-Nandez, il discorso col Cagliari potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni

Secondo i colleghi della rosea, la pista che porta al Leon non è ancora tramontata per i nerazzurri

Atalanta e Cagliari starebbero lavorando a uno scambio di prestiti tra Lammers e Nandez. Un'idea di mercato che, secondo la Gazzetta dello Sport, per trasformarsi in operazione concreta deve fare i conti con le cifre. Tommaso Giulini, infatti, è disposto a cedere l'uruguaiano in prestito ma solo di fronte a un obbligo che porti l’affare sopra i 25 milioni di euro: non a caso i dialoghi con l’Inter si è sono arenati per la proposta che si è fermata a soli 2 milioni di prestito. Anche se negli ultimi giorni - aggiunge la rosea - il canale con Viale della Liberazione potrebbe riaprirsi. Poi c’è da considerare la volontà dei giocatori, alla ricerca di nuove esperienze. Intanto il Tottenham, dopo un interessamento, ha messo da parte la pista che porta al Leon.