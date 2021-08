GdS – Nainggolan e Cagliari distanti. Occhio al Besiktas

Il belga e il club sardo ancora non hanno trovato l'accordo, mentre da Istanbul provano ad andare in pressing

Radja Nainggolan si è svincolato dall'Inter, ma l'accordo con il Cagliari non è così scontato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, tra giocatore e club sardo continua ad esserci una certa distanza sia sulla durata del nuovo accordo (Radja pretende sia biennale contro l’offerta di un solo anno presentata a più riprese dal presidente Giulini), sia sull'aspetto economico (il Ninja vuole 2,5 milioni netti a stagione e il Cagliari al momento resta molto distante da quella cifra). E allora occhio alle sirene estere e, in particolare, a quelle che arrivano dalla Turchia, dove il Besiktas sarebbe disposto ad accontentarlo in tutto: il club turco ha già messo sul piatto il biennale da 2,5 milioni richiesto da Nainggolan.