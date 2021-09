GdS – Milanesi lanciate. Inter solida e rinforzata da un patto silenzioso

La Gazzetta dello Sport spiega l'oro della rinascita di Inter e Milan, sempre più in lotta per lo scudetto

La Gazzetta dello Sport analizza in dieci punti il confronto al vertice tra Inter e Milan. Si parte dalla solidità dei nerazzurri: "L’Inter ha perso una sola partita delle ultime 26 di campionato. Con la Juventus, a scudetto già vinto (3-2)". I rossoneri, invece, vengono visti più avanti per quanto riguarda l'identità tattica, anche perché Pioli è sulla panchina ormai da tempo mentre Inzaghi è appena arrivato e ha dovuto far fronte a partenze importanti. Entrambi, in ogni caso, appaino in pieno controllo del gruppo. Ampio risalto alla difesa dell'Inter, descritto come un vero e proprio bunker: "In queste prime quattro giornate il bunker Skriniar-De Vrij-Bastoni è quello che ha concesso meno tiri in porta: 10". Gioventù in mezzo da una parte e dall'altra con Barella e Tonali protagonisti. Poi c'è spazio per la fantasia: più in casa Milan, che attende il vero Ibrahimovic, un po' meno tra i nerazzurri che si affidano più alla forza che al dribbling.