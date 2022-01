GdS – Mercato, scintille Inter-Juve: i bianconeri si inseriscono su Frattesi

Dopo il noto duello per Scamacca e le scaramucce su Dybala, il club di Torino prova la mossa per il centrocampista neroverde

Gli incroci pericolosi tra Inter e Juventus sul mercato trovano nuovo vigore anche sulla rotta che conduce al Sassuolo. Qui sono in vetrina due gioielli neroverdi: Scamacca e Frattesi. E se l'interesse di entrambe per la punta è noto ormai da tempo, adesso anche i bianconeri si sarebbero messi in coda per il centrocampista. La Gazzetta dello Sport spiega come Carnevali chieda parecchio per entrambi: 40 milioni per Scamacca e 25 per Frattesi.