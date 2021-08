GdS – Mercato Inter, conti al ribasso: disponibili solo 35 milioni

La somma potrebbe crescere con le altre entrate in programma

La Gazzetta dello Sport prova a fare i conti in tasca all'Inter. Con la cessione di Hakimi e Lukaku i soldi entrati in cassa sono 183 milioni, ma solo 35 saranno utilizzabili per il mercato. Una cifra esigua. Secondo la rosea, dovuta all'attivo di 70 milioni richiesto dalla famiglia Zhang, dai contributi di solidarietà dovuti per i cartellini dei due giocatori (anche se il Chelsea ha rinunciato al suo per il belga) e da altre percentuali come il 6% sulla futura rivendita che spetta al Manchester United più l'ultima rata da 50 milioni da dover versare sempre ai Red Devils. Hakimi ne costerà invece ancora 25, più 3 milioni di solidarietà. Tutto sta a vedere se, come sostiene la rosea, questi soldi siano da sottrarre ulteriormente o se non vengano considerati parte dell'attivo richiesto.