GdS – Lukaku-Conte: contatti continui. E sarebbe domino attaccanti

Big Rom al Tottenham cambierebbe il destino di Kane e Vlahovic. Per il momento l'Inter resta fuori dal discorso

Lukaku è stato chiaro: Inter nel cuore, mai alla Juve o al Milan. Ma - come spiega la Gazzetta dello Sport - in queste ore sta prendendo corpo la pista Tottenham, con Conte che lo accoglierebbe a braccia aperte. "Tutti parlano delle telefonate tra l’ex allenatore dell’Inter e l’ex bomber nerazzurro. Solo nostalgia? O la voglia reciproca di tornare a lavorare insieme? Logico, dunque, che l’incendio vada spento in fretta per evitare pericolose conseguenze diplomatiche - spiega la Gazzetta -. Le rivalità tra i club londinesi non ammettono invasioni di campo. Tanto più che, questo caso, il rapporto tra Lukaku e il mondo Chelsea è in una fase davvero complicata. Il rischio della rottura è sotto gli occhi di tutti, anche se nell’entourage del giocatore provano a circoscrivere il tutto a una crisi passeggera, legata alle difficoltà d’inserimento in un gruppo già vincente". Difficile pensare a un trasferimento già a gennaio, ma per l'estate le quotazioni di un divorzio sono in grande rialzo.