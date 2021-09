GdS – L’Inter ritrova Pintus: richiamato dal Real per uscire dal tunnel

L'ex preparatore nerazzurro è tornato a Madrid e domani affronterà l'Inter da avversario

"È stato il custode dei muscoli di Lukaku, della velocità di Hakimi, della crescita fisica di Lautaro e Bastoni - si legge -. È stato l’uomo che ha animato ogni post partita dell’Inter, quando prendeva sotto braccio quelli che non avevano giocato - o chi era stato impiegato per pochi minuti - e li faceva allenare in campo. A Madrid l’hanno richiamato perché non sapevano più come uscire dal tunnel delle lesioni muscolari in serie, una dopo l’altra, sotto la gestione del francese Dupont".