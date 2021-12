GdS – L’Inter ora spaventa anche l’Europa. Il clic con il Napoli

I campioni d'Italia hanno cambiato l'approccio alla Champions grazie a un calcio europeo

La differenza di questa Inter europea rispetto a quelle recenti? L'approccio che la Gazzetta dello Sport definisce "europeo". La spiegazione: "L’Inter gioca un calcio europeo come mai fatto da quando in Champions è tornata, con Luciano Spalletti in panchina. E i fatti dimostrano che in campo internazionale la scelta paga, in linea generale. Non è solo un fatto di bellezza, ma di scelta di zona nella quale decidere di fare la partita. E anche di intensità, di pressing portato alto", si legge. Il tutto, senza però perdere l'equilibrio di squadra, fondamentale per non farsi prendere d'infilata.