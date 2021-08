GdS – L’Inter di Inzaghi: Calhanoglu ruolo chiave, Dimarco alla Zinchenko

Focus tattico della Gazzetta dello Sport sulla nuova squadra nerazzurra: sono tanti gli spunti interessanti

"Interessante l’utilizzo di Dimarco, impiegato sia a tutta fascia sia come terzo centrale di sinistra (come ha imparato a fare con Juric): ma più della posizione di partenza, intrigano i movimenti di sovrapposizione interna, quasi da terzino/mediano guardiolesco, alla Zinchenko. In evidenza anche Satriano, giovane ma non giovanissimo (2001) attaccante su cui forse varrebbe la pena insistere a prescindere dall'età", spiega la rosea.