GdS – L’immagine di Giacinto Facchetti tornerà a breve a Interello

Dopo le polemiche, il chiarimento: l'eterno numero 3 nerazzurro sarà di nuovo presente a Interello

"L’immagine di Giacinto Facchetti, come previsto, tornerà presto in bella mostra a Interello". Lo scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, che spiega nel dettaglio: "La polemica era montata un paio di settimane fa, per via di lavori di ristrutturazione del centro sportivo intitolato proprio a Facchetti: a San Siro era stato esposto anche uno striscione. Ma nel giro di pochi giorni Giacinto tornerà in vista".