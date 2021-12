GdS – La Cattedrale di Milano in funzione dal 2027: frutterà 80 mln all’anno

Inter e Milan hanno scelto il progetto di Populous. Apertura dei cantieri nel 2023

Confermate le indiscrezioni datate ormai di mesi: Inter e Milan, per la costruzione del nuovo stadio, hanno scelto il progetto di Populous, quindi La Cattedrale. Rispetto all'idea iniziale del 2019, peraltro, ci sono state diverse modifiche. "Ora il rendering mostra un polmone verde al posto del cemento, tutto pedonale: per ottenere il sì dal Comune di Milano Inter e Milan hanno dovuto dimezzare le volumetrie extrastadio e oggi si può quindi vedere un nuovo parco di 50mila mq e un totale di circa 110mila mq di verde, ben il 40% dell’intera zona del Meazza - puntualizza la Gazzetta dello Sport -. E proprio lo stadio di oggi, così come appare nel nuovo disegno mostrato da Inter, Milan e Populous, vivrà come distretto ludico-sportivo. Anche questa era un’altra delle condizioni di Palazzo Marino per concedere il pubblico interesse al progetto: niente demolizione completa, in qualche modo lo stadio va riutilizzato".