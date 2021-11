GdS – Juve nei guai: ecco cosa rischia il club bianconero a livello sportivo

La Gazzetta dello Sport: "Movimenti fraudolenti per 282 milioni. E Agnelli sapeva"

"False comunicazioni delle società quotate in Borsa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono queste le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Torino per i vertici della Juventus - si legge sulla rosea -. Le perquisizioni sono scattate venerdì pomeriggio, dopo la chiusura dei mercati (il club bianconero è quotato) alla Continassa, sede legale della società, ma non solo. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno acquisito materiale anche al centro sportivo bianconero, a Vinovo (dove si allenano Under 23 e giovanili) e nella sede milanese della Juventus. Sei gli indagati, oltre alla Juventus per responsabilità amministrativa: il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici, ora al Tottenham, Marco Re, responsabile dell’area finanziaria e dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari fino al luglio 2020, Stefano Bertola e Stefano Cerrato che lo hanno sostituito. Tra gli indagati non figura Federico Cherubini, attuale Football Director (di fatto il successore di Paratici) interrogato ieri per 9 ore come persona informata sui fatti. L’indagine riguarda tre stagioni, 2018-19, 2019-20 e 2020-21, per una cifra complessiva di 282 milioni derivanti da operazioni «connotate da valori fraudolentemente maggiorati»". Secondo gli inquirenti i vertici della società e Agnelli sono «consapevoli della condotta attuata da Paratici e delle conseguenze estremamente negative sotto il profilo finanziario, non certo derivanti solo dal contesto pandemico in atto».