GdS – Italia e vaccini: nasce il problema di ospitare le squadre straniere

Il Governo non transige: i non vaccinati non possono utilizzare trasporti pubblici, spogliatoi e alberghi

Alessandro Cavasinni

"L'incontro tra sport e Governo in programma domani definirà nuovi importanti parametri su cui gestire i campionati in condizioni diciamo “normali”. Ma ci sono situazioni particolari che meritano attenzione. Prima di tutto c’è la posizione sempre più scomoda dei no vax". Lo sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, che conferma la presenza di circa 25 giocatori anti-vaccino in Serie A. Un non vaccinato può ancora giocare, ma non può alloggiare in un albergo né sfruttare il trasporto pubblico o essere in uno spogliatoio. E qui il Governo non transige.

E occhio alle coppe europee. "Come possono le squadre italiane (nel calcio e non solo) ospitare club e atleti stranieri? In molti Paesi le vaccinazioni sono indietro rispetto a noi e allora che sarà di chi si presenterà senza una sorta di green pass rafforzato? Senza deroghe, come dicevamo, non potrebbe andare in un albergo né negli spogliatoi. L’urgenza c’è, ma la soluzione appare meno facile del previsto", spiega la rosea.