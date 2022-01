GdS – Inzaghi e Gosens: connubio naturale nel 3-5-2. I numeri parlano chiaro

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: il tedesco è stato forgiato nel fuoco da Gasp nel suo modulo, che ha qualche elemento di differenza dalla variante interista

"Il tedesco è stato forgiato nel fuoco da Gasp nel suo modulo, che ha qualche elemento di differenza dalla variante interista - si legge -. Prima dell’infortunio che lo ha bloccato in stagione, Gosens è comunque stato un incursore formidabile in un’Atalanta da combattimento. Nulla vieta di pensare che tornerà ad esserlo anche indossando un’altra maglia nerazzurra: non a caso, la convinzione con cui i dirigenti dell’Inter hanno accontentato Inzaghi dimostra quanto i campioni di Italia puntino su di lui. E con Bastoni alle spalle nel ruolo di difensore d’attacco tutta la catena mancina è di primissimo ordine. In questi primi mesi, da marzo in poi, sarà comunque diarchia: Perisic farà il Batman e Robin resterà Robin. In fondo, la via verso lo scudetto sembra tracciata a prescindere da lui. Insomma, Gosens non sarà una riserva tradizionale, ma neanche un titolarissimo visto che il ruolo sarà ancora blindato da Ivan: semmai il periodo gli servirà per tornare al top fisicamente ed entrare nei nuovi ingranaggi. Del resto, il bagaglio che arriva da Bergamo è di grande livello: applicazione in entrambe le fasi di gioco, intensità che spesso raggiunge vette proibitive per i rivali, fisicità che deborda negli inserimenti. E poi ancora spicca la capacità di offrire differenti soluzioni per una rapida risalita, l’abilità nello sfruttare la larghezza e nel produrre tagli affilati come lame. Senza scordare i gol, la specialità della casa, con numeri che invidierebbero molti centravanti. Inserendolo un po’ genericamente nella stirpe dei difensori, Gosens è quello che dal 2019-20 ha preso parte a più reti in Serie A: 35, mescolate tra 21 gol e 15 assist".