GdS – Inter, Thorsby con gli addii di Vecino e Sensi. Vice (post) Perisic: due vie

Le strategie di mercato dei nerazzurri

L'Inter ha già pronta la soluzione per la mediana, in caso di partenza di Stefano Sensi e Matias Vecino, che pure Simone Inzaghi vorrebbe tenere ad Appiano Gentile: il doriano Morten Thorsby. L'ex Sassuolo deve decidere se dire sì ai blucerchiati o restare a Milano; se poi si trovasse una sistemazione anche al Mate, il tutto si semplificherebbe. Per quanto riguarda il capitolo vice (o post) Perisic, si viaggia, soprattutto, tra Kostic e Bensebaini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.