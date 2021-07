GdS – Inter, servono altri 20 mln di euro: in uscita Dalbert e Lazaro

Il brasiliano potrebbe andare al Trabzonspor, per l'austriaco ritorno di fiamma del Newcastle

Dopo la cessione dolorosa di Achraf Hakimi al Psg, l'Inter deve racimolare altri 20 milioni di euro, secondo la Gazzetta dello Sport. Missione non facile, visto che i probabili partenti non aiuteranno a raggiungere quella quota: con Joao Mario, a causa della clausola-capestro, si sta per arrivare a una risoluzione del contratto che permetterà al giocatore di andare al Benfica e al club di risparmiare i 6 lordi del suo ingaggio. Medesimo discorso per Radja Nainggolan, la cui cessione al Cagliari è da vedersi nell'ottica del taglio del costo del lavoro del 20% predicato da Zhang.