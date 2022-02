GdS – Inter-Roma, Mourinho a San Siro con un po’ di durezza di cuore

Il portoghese ritorna nella sua casa nerazzurra in una sfida a eliminazione diretta

Domani, José Mourinho arriverà a San Siro per la prima volta da avversario dell'Inter dopo il meraviglioso biennio nerazzurro culminato col Triplete. Sarà un ritorno per lo Special One nella Scala del Calcio a un mese da Milan-Roma dell'Epifania, alla vigilia del quale una delegazione della Curva Nord gli consegnò una targa che recitava: "La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque, ma sei e resterai sempre uno di noi".