GdS – Inter, rinforzo in dirigenza: Accinelli è il nuovo direttore finanziario

L’annuncio ufficiale della nomina arriverà nelle prossime ore: sarà operativo immediatamente

L’Inter ha un nuovo direttore finanziario: il suo nome è Andrea Accinelli, laureato alla Bocconi in Business Administration il cui identikit viene disegnato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il nuovo innesto nerazzurro "ha accumulato varie esperienze manageriali in settori diversi, tra cui anche quella nel marchio d’abbigliamento Brooks Brothers - si legge sulla rosea -. Entra nel club nerazzurro a rinforzare un’area delicata, al cui vertice c’è l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello. Il suo ruolo era scoperto ormai da diversi mesi: a fine febbraio infatti lasciò il club di Zhang Tim Williams, passato poi alla società di crowdfunding Tifosy".