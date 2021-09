GdS – Inter-Real, venduti oltre 30mila biglietti. Sarà una serata di gala

Gran ritorno al Meazza per i tifosi dell'Inter in Europa: l'ultima risale al dicembre 2019 contro il Barcellona

Una serata di gala si preannuncia per mercoledì a San Siro in vista di Inter-Real Madrid, prima giornata di Champions. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo la prelazione per i vecchi abbonati, alla fine del secondo giorno di vendita libera sono stati acquistati in tutto oltre 30mila biglietti sui 35mila circa riservati ai tifosi nerazzurri, con prezzi dai 68 euro del secondo anello verde ai 350 delle poltroncine rosse centrali. Ne restano comunque 2mila per gli eventuali tifosi madrileni per arrivare alla massima capienza secondo la normativa italiana.