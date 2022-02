GdS – Handanovic-Onana, sabato disastroso: il futuro incerto crea pressione

L'Inter deve evitare un dualismo stile Psg tra Navas-Donnarumma

Partendo dal sabato disastroso per i portieri dell'Inter del presente e del futuro (errore nel derby di Handanovic e la topica in Camerun-Burkina Faso di Onana), la Gazzetta dello Sport si proietta alla prossima stagione per capire che tipo di dualismo si innescherà tra i due. Secondo la rosa, Beppe Marotta e Piero Ausilio proporranno un rinnovo contrattuale al ribasso ad Handa, con l’idea di fargli fare da chioccia al camerunese almeno per la prossima stagione; da par suo, lo sloveno non è detto che sia pronto al ruolo di comprimario, soprattutto se dovesse arrivare il secondo scudetto consecutivo. Ecco perché potrebbero crearsi delle tensioni fastidiosi, come sta accadendo sotto la Torre Eiffel: "Navas e Donnarumma al Psg sono l’esempio più lampante d’Europa, ma non l’unico caso di insofferenza tra numeri uno", si legge sulla rosea.