La Fiorentina blinda Cristiano Biraghi: tutto fatto per il rinnovo fino al 2022, con robusto adeguamento dell’ingaggio (ora intorno al milione). Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che poi però avvisa: "L’estate scorsa Mirabelli voleva portarlo al Milan, mentre adesso è l’Inter che lo tiene sotto osservazione per la prossima stagione - si legge -. D’altronde Biraghi – oltre che a rinforzare la corsia mancina – sarebbe utilissimo ai nerazzurri in chiave liste, essendo un prodotto del vivaio interista. Non mancano poi le sirene estere, con l’Atletico Madrid che l’ha fatto visionare dal vivo contro la Juve. Insomma, il presente di Biraghi è a tinte viola, ma il suo futuro potrebbe essere quello di uomo-mercato. Per questo la Fiorentina ha esteso di un anno la durata del suo contratto, senza inserire alcuna clausola rescissoria. Chi lo vuole dovrà presentare un’offerta importante".

