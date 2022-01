GdS – Eriksen vicino al ritorno in campo: la firma con il Brentford è a un passo

L'obiettivo dell'ex Inter, non è un segreto, è giocare i Mondiali con la sua Danimarca

La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni di mercato inglesi uscite nelle ultime ore: Christian Eriksen è pronto a fare il suo ritorno al calcio giocato in Premier League, campionato che aveva lasciato per approdare all'Inter. Ad attenderlo c’è il Brentford del manager Thomas Frank, che lo ha allenato ai tempi dell'Under 17 danese. L'obiettivo dell'ex Tottenham, non è un segreto, è tornare a giocare per la sua Selezione ai Mondiali in Qatar, sfruttando la vetrina che gli concederanno le Bees: la trattativa, si legge sulla rosea, è alle battute finali, tanto che l’annuncio sarebbe atteso nelle prossime ore. Intanto, negli ultimi giorni, il centrocampista ha lasciato Milano, per ora senza ricevere quell'omaggio a San Siro di cui si era parlato svariate volte nelle ultime settimane.