GdS – Emergenza Covid: oggi assemblea di Lega. Sul piatto terza dose e “bolle”

La situazione è tornata critica per il massimo campionato di calcio: si cerca di accelerare sulle soluzioni per continuare a giocare

Quattro partite saltate nella giornata di ieri e tre quelle al momento destinate a non disputarsi domenica per gli stop di cinque giorni che le aziende sanitarie hanno dato a Torino, Udinese e Bologna: la situazione in Serie A è tornata improvvisamente delicata a causa della pandemia. Serve una soluzione e allora, dopo il nuovo "regolamento" approvato ieri dalla Lega, oggi ci sarà un'assemblea tra i rappresentati dei club di A. Senza dimenticare che mercoledì 12 (ma il giorno prima potrebbe già esserci un tavolo tecnico) si terrà una Conferenza Stato-Regioni proprio per discutere la situazione del calcio e della Serie A in particolare. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, quello per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, incontreranno il presidente della Figc Gabriele Gravina e quello della Lega Paolo Dal Pino (probabilmente con il numero uno del Coni Malagò) per «stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, in merito alla disputa delle partite e al prosieguo del nostro massimo campionato di calcio», ha detto la Gelmini - riferisce la Gazzetta dello Sport -. La Vezzali ha spiegato poi che l’obiettivo è la creazione di «una cabina di regia permanente sui campionati (non limitandosi alla Serie A e al calcio dunque, ndr) con le competenze necessarie a individuare la soluzione per un comportamento uniforme delle autorità sanitarie locali». Il calcio, e in particolare la Figc che da tempo promuove quest’iniziativa e che è preoccupata per la tenuta dell’intero sistema (Gravina già ieri ha parlato con Gelmini, Vezzali e il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga), è pronto a mettere sul piatto un’accelerata sostanziale sulle terze dosi (che in base alle ultime norme eviterebbero ai giocatori anche quarantene come contatti stretti di positivi) e una possibile ricostituzione di vere “bolle”".