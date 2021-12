GdS – Dzeko ha già fatto ricredere gli scettici: stasera torna dal 1′

L'attaccante bosniaco ci ha messo poco per diventare un pilastro dell'Inter di Inzaghi: per lui già 11 gol e non solo

"Dzeko ha scelto l’Inter per vincere uno scudetto, rimettersi in discussione e dimostrare che a 35 anni è ancora in grado di fare la differenza - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Ha raccolto l’eredità pesantissima lasciata da Romelu Lukaku ad agosto, nel momento più delicato dell’estate nerazzurra. Non era facile trovare una figura che potesse da subito cancellare l’ombra ingombrante del fuoriclasse belga, eppure Edin ha strappato applausi sin dalla prima uscita al Meazza. Lo scetticismo iniziale del popolo nerazzurro poteva pure essere comprensibile: Dzeko veniva da un campionato con appena 7 reti realizzate in 27 partite, come poteva essere l’uomo giusto per rimpiazzare un attaccante da quasi 40 reti a stagione? Semplicemente, Dzeko ha cominciato a fare Dzeko, lavorando a testa bassa, mettendosi a disposizione della squadra nel sacrificio senza palla ma soprattutto nella qualità offensiva". L'ex Roma è già a 11 gol: 8 in campionato e 3 in Champions.