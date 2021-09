GdS – Dumfries adesso è pronto e si scalda in vista della Champions

L'esterno olandese è carico e si candida per una maglia contro il Real Madrid

La prestazione di ieri contro la Turchia, unita anche ai minuti contro Montenegro, hanno rassicurato tutti: Dumfries c'è e sta benissimo. E adesso è pronto a diventare un'arma in più per Inzaghi dopo un fisiologico rodaggio. D'altronde è sempre stato lui il profilo perfetto per sostituire Hakimi. "Una sfida non banale che Dumfries è pronto ad affrontare e vincere: con l’Olanda è tornato a giocare titolare, dimostrando di aver ritrovato la condizione migliore e la sua consueta straripante potenza fisica. Inzaghi ora ha l’arma in più per tentare il primo strappo al campionato e sognare una grande notte di Champions contro il Real", assicura la Gazzetta.