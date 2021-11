GdS – Dopo il rinnovo, Barella alla ricerca della lode contro il derby

Freschissimo di rinnovo, il centrocampista sardo al momento ha in testa solo il derby: dopo la Juve, un gol contro i cugini per ricalcare le orme dei grandi

Anche sulla Gazzetta dello Sport non può mancare il riferimento al prolungamento di contratto di Nicolò Barella, il pregiato centrocampista che, arrivato in punta di piedi da Cagliari, guadagnerà nei prossimi cinque anni un ingaggio da top player che "parte intorno ai 5 milioni con bonus importanti per due stagioni e poi la cifra aumenterà fino a toccare i 7,5 milioni". La firma di Nicolò "non è soltanto una svolta tecnica, ma anche una finestra sui prossimi anni - sottolinea la Gazza che ancora una volta ricorda come il sardo sia il capitano designato del futuro. Un rinnovo che ha un non so che di speciale, viste tempistiche e contingenze. Una boccata di dolce per i nerazzurri, da un lato in fibrillazione per il derby, dall'altro in leggera preoccupazione vista la situazione di stallo per il rinnovo di Marcelo Brozovic.