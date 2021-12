GdS – Distanza sensibile tra Inter e Liverpool. Ma al match mancano 2 mesi…

La Gazzetta sul sorteggio di Champions: "In Italia nessuno sta dietro ai nerazzurri. Continuare alla stessa velocità sarà già un successo"

"La distanza è sensibile, si può misurare anche con il più banale degli ordini di grandezza, quello dei soldi: la rosa dell’Inter vale, dati transfermarkt alla mano, 526 milioni di euro, quella del Liverpool 866. Ma poi esistono anche altre classifiche, altri numeri, altri confronti. Non fosse così, l’Inter sarebbe ancora ferma a piangere Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Non fosse così, il miglior acquisto nerazzurro non sarebbe un calciatore arrivato a costo zero, Calhanoglu. Non fosse così, ancora una volta, l’Inter non sarebbe ormai oltre Antonio Conte, così bella e dominante in campionato, così divertente e pure divertita da come si sta sviluppando questa stagione. E pronta a riproporre in Europa lo stesso standard di rendimento mantenuto nei confini italiani: non c’è altra via, per prendersi la seconda stella e allo stesso tempo rincorrere l’impresa anti Reds negli ottavi di Champions". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, all'indomani del beffardo sorteggio di Nyon.