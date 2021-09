GdS – Diktat Inzaghi: testa alla Samp. Lautaro dal 1′ è un segnale

L'allenatore nerazzurro scansa cali di tensione e rinvia ogni discorso di turnover: il Real Madrid può aspettare

Diktat Inzaghi: in testa solo la Samp, non c'è posto per il Real e per la Champions. E allora l'idea di schierare dall'inizio Lautaro, che secondo la Gazzetta dello Sport è in vantaggio sul connazionale Correa, va proprio in questa direzione e vale anche un messaggio ai suoi. L'allenatore nerazzurro non fa sconti e se la gioca al massimo, senza calcoli. "È per questo che Inzaghi rimanda tutti i discorsi di turnover: il cambio in difesa è dovuto semplicemente al k.o. di Bastoni, per il resto è l’Inter titolare", sottolinea la rosea. Peraltro, per Inzaghi sarà la panchina numero 200: solo Conte nell’era dei tre punti ha vinto più partite delle 110 di Simone. E c'è un tabù da sfatare: non mai ha vinto le prime tre partite consecutive di campionato.