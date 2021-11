GdS – Derby di Milano: sfida in mezzo tra Barella e Tonali

La Gazzetta dello Sport trova un'ulteriore chiave tattica per il derby nella sfida tra i due centrocampisti azzurri

Stasera a San Siro sarà anche il derby tra Barella e Tonali, centrocampisti entrambi ma giocatori diversi. "Tonali è il bicchiere pieno di Pioli. È tutto, è regista, costruttore di gioco, bravo però pure a mettersi in mezzo alle linee di passaggio avversarie. Ma è anche un portatore di pressing specializzato, il gol di Bergamo con l’Atalanta è lì a dimostrarlo. È uomo cruciale per i rossoneri sui calci piazzati, punizione o angoli che siano - spiega la Gazzetta dello Sport -. Nicolò è diverso. Nicolò segna la differenza sui ritmi di gioco: pressa meno rispetto alla scorsa stagione, ma è il battito di Inzaghi. Quando alza lui i ritmi, l’Inter mette le tende nella metà campo avversaria e prima o poi qualcosa succede: 20 occasioni da gol create in 941 minuti, vuol dire mediamente due chance a partita. Il tutto a una velocità di crociera da far girare la testa a chi prova a stargli dietro".