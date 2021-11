GdS – De Vrij, Raiola e Conte ‘ombre’ sul futuro: pronto un agguato di mercato?

Al momento, scrive la rosea, non si è discusso del prolungamento del contratto, tema che dovrebbe essere caldo vista la scadenza nel 2023

Nelle ore in cui c'è grande apprensione attorno all condizioni fisiche di Stefan de Vrij dopo l'infortunio patito in Nazionale sabato sera, la Gazzetta dello Sport parla di due ' ombre ' che si allungano sul futuro sportivo del centrale olandese: Mino Raiola e Antonio Conte , l’agente e il mentore. "Al momento non si è discusso del prolungamento del contratto, tema che dovrebbe essere caldo vista la scadenza nel 2023 e l’arrivo del suo ex allenatore al Tottenham potrebbe lasciare immaginare un agguato deciso sul mercato ", si legge sulla rosea.

A onor del vero, il diretto interessato, a precisa domanda su un eventuale trasferimento agli Spurs, ha risposto senza esitazioni: "Nego queste voci, non so niente di niente. Il collegamento è facile perché l'allenatore con cui ho lavorato all'Inter ora è lì, ma io non so niente. Conte non mi ha contattato per questo. Sono concentrato sulla Nazionale, ora è questa la mia priorità".