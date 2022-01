GdS – De Vrij perfezionista: dal 2017 prende lezioni private di tattica

Inzaghi, già ai tempi della Lazio, aveva accolto con piacere questa scelta dell'olandese

Stefan de Vrij è un perfezionista, un giocatore che non lascia nulla al caso nel suo lavoro, tanto è vero che - come riporta la Gazzetta dello Sport - dal 2017 si avvale di un analista personalizzato, Loran Vrielink, insegnante di ginnastica, allenatore ma, soprattutto, fondatore della start up Tactalyse, con cui impartisce 'lezioni private' di tattica a calciatori professionisti. Un lavoro integrativo a quello di Simone Inzaghi che già dai tempi della Lazio aveva accolto con piacere questo aiuto esterno al suo difensore. Del resto, il motto dell’azienda con sede in una zona industriale di Groningen parla chiaro: "Noi facciamo in modo che i giocatori capiscano che cosa gli allenatori vogliono...".